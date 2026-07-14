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«Трамп — смешной человек». Юра Мовсисян — об отмене красной карточки Балогуна на ЧМ-2026

«Трамп — смешной человек». Юра Мовсисян — об отмене красной карточки Балогуна на ЧМ-2026
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Бывший центральный нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян высказался о ситуации с отменой красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026. Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала турнира с Боснией и Герцеговиной (2:0). Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что общался с Инфантино по этому поводу. В итоге Балогун сыграл в 1/8 финала с Бельгией, США проиграли 1:4.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«Политика и футбол не должны быть смешаны. А Трамп… Все видят, что он очень интересный человек. Он может всё говорить, но фильтра у него нет. Какая реакция была, когда увидел эту новость? Я смеялся, мне было просто смешно. Мы всегда видим… Я думаю, что Трамп – очень смешной человек. Но когда Инфантино потом сказал, что Трамп ему звонил, было уже не смешно», — сказал Мовсисян в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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