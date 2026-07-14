Дмитрий Черышев: матч Франция — Испания заслуживает финала чемпионата мира

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2026 между Францией и Испанией. Игра пройдёт сегодня, 14 июля.

«У обеих команд есть свой стиль, причём он радикально отличается друг от друга. Одна команда прекрасно играет на контратаках, а другая — прекрасно действует в позиционной атаке и при потере мяча сразу вступает в отбор. Даже не представляю, как будет развиваться игра. Всё зависит от результата. Здесь нет ответного матча. Нужна только победа и выход в финал чемпионата мира. Осторожничать будут и Испания, и Франция. Однако мы должны понимать, что в обеих командах играют футболисты мирового масштаба. На них будет классно посмотреть. Может, скажу неправильно, но эта игра заслуживает финала чемпионата мира. Но мы же понимаем, что ещё есть Англия и Аргентина. От матча жду, что Испания будет играть в свой футбол. Но как они будут выключать Мбаппе и Дембеле? Мне будет интересно посмотреть», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.