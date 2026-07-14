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Макелеле назвал игрока, на которого «Реалу» стоит потратить деньги

Макелеле назвал игрока, на которого «Реалу» стоит потратить деньги
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Бывший полузащитник «Реала» Клод Макелеле высказался в поддержку возможного перехода вингера «Баварии» Майкла Олисе в мадридский клуб.

«Я бы однозначно поддержал такой трансфер. У меня была возможность поговорить с президентом Флорентино Пересом, и я прямо сказал ему: «Если у клуба есть средства, чтобы вложить их в одного игрока, — это должен быть Олисе». Олисе будто возвращает то самое ощущение футбола, тот вкус игры, который мы испытывали в детстве: в нём есть и талант, и свобода, и мастерство, и эффективность. Когда его нет на поле, команда сразу теряет часть своей искры — его отсутствие заметно.

Когда Олисе в форме, создаётся чувство, что в любой момент он, как Лионель Месси, способен сотворить на поле нечто неожиданное. Посмотрите на Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе, Брэдли Баркола — они прекрасно знают: Майкл умеет доставить мяч в такую зону, где соперники его точно не ждут. В этом и есть тот современный футбол, который мы так любим. Комментаторы не перестают восхищаться его техникой. Майкл — исключительный футболист», — приводит слова Макелеле Marca.

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