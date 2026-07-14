Рафаэль Варан: выход Франции в полуфинал подтверждает высокий уровень нашего футбола

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Рафаэль Варан поделился впечатлениями о выступлении национальной команды на чемпионате мира по футболу — 2026.

«Чемпионат мира подходит к концу, и как же радостно вновь переживать подобные эмоции. Именно за это мы так любим футбол: он объединяет нас, пробуждает страсть и позволяет вместе проживать уникальные моменты. Выход сборной Франции в полуфинал вновь подтверждает высокий уровень нашего футбола. На протяжении всего турнира команда демонстрировала огромный талант, хладнокровие и характер. Умение собраться в решающие моменты и стойко преодолевать трудности — вот что отличает великие команды.

Мы также видим, как коллектив становится единым целым, а лидеры берут на себя ответственность. Яркий тому пример — то, как Килиан полностью принял на себя роль капитана. Давайте ценить эти моменты, которые дарят нам такие сильные эмоции, ведь они бесценны. Спасибо за эти яркие переживания. До встречи сегодня вечером… и, надеюсь, в воскресенье!» — написал Варан на своей странице в социальной сети Х.

Полуфинальный матч между Францией и Испанией состоится 14 июля, начало — в 22:00 мск.