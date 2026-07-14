15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафаэль Варан: выход Франции в полуфинал подтверждает высокий уровень нашего футбола

Рафаэль Варан: выход Франции в полуфинал подтверждает высокий уровень нашего футбола
Комментарии

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Рафаэль Варан поделился впечатлениями о выступлении национальной команды на чемпионате мира по футболу — 2026.

«Чемпионат мира подходит к концу, и как же радостно вновь переживать подобные эмоции. Именно за это мы так любим футбол: он объединяет нас, пробуждает страсть и позволяет вместе проживать уникальные моменты. Выход сборной Франции в полуфинал вновь подтверждает высокий уровень нашего футбола. На протяжении всего турнира команда демонстрировала огромный талант, хладнокровие и характер. Умение собраться в решающие моменты и стойко преодолевать трудности — вот что отличает великие команды.

Мы также видим, как коллектив становится единым целым, а лидеры берут на себя ответственность. Яркий тому пример — то, как Килиан полностью принял на себя роль капитана. Давайте ценить эти моменты, которые дарят нам такие сильные эмоции, ведь они бесценны. Спасибо за эти яркие переживания. До встречи сегодня вечером… и, надеюсь, в воскресенье!» — написал Варан на своей странице в социальной сети Х.

Полуфинальный матч между Францией и Испанией состоится 14 июля, начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Дидье Дешам назвал явного фаворита в матче Франция — Испания в полуфинале ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android