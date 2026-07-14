15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Люка Динь подпишет контракт с «ПСЖ» на три года — Фабрицио Романо

Люка Динь подпишет контракт с «ПСЖ» на три года — Фабрицио Романо
Комментарии

Защитник «Астон Виллы» и сборной Франции Люка Динь переходит в «ПСЖ». Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл срок контракта футболиста с новым клубом. Стороны подпишут договор на три года.

Ранее Романо сообщал, что боссы «ПСЖ» уже уведомили английский клуб об активации суммы отступных, прописанной в контракте левого защитника. Сумма выкупа составляет менее € 10 млн, а сама сделка будет официально закрыта после завершения чемпионата мира — 2026. Французский футболист согласился на роль дублёра Нуну Мендеша на левом фланге обороны.

В минувшем сезоне-2025/2026 Люка принял участие в 33 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Ранее Динь уже выступал за «ПСЖ» в период с 2013 по 2015 год.

Материалы по теме
Официально
«ПСЖ» подписал контракт с воспитанником Адамом Аяри
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android