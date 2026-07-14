Люка Динь подпишет контракт с «ПСЖ» на три года — Фабрицио Романо

Защитник «Астон Виллы» и сборной Франции Люка Динь переходит в «ПСЖ». Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл срок контракта футболиста с новым клубом. Стороны подпишут договор на три года.

Ранее Романо сообщал, что боссы «ПСЖ» уже уведомили английский клуб об активации суммы отступных, прописанной в контракте левого защитника. Сумма выкупа составляет менее € 10 млн, а сама сделка будет официально закрыта после завершения чемпионата мира — 2026. Французский футболист согласился на роль дублёра Нуну Мендеша на левом фланге обороны.

В минувшем сезоне-2025/2026 Люка принял участие в 33 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Ранее Динь уже выступал за «ПСЖ» в период с 2013 по 2015 год.