Игрок «Зенита» Даниил Кондаков награждён медалью II степени «За особые успехи в учении»

Воспитанник «Газпром»-Академии и игрок «Зенита» Даниил Кондаков был награждён медалью II степени «За особые успехи в учении» и аттестатом особого образца. Церемония вручения состоялась в ГБОУ лицее № 179 Калининского района Санкт-Петербурга.

«Даня, красавчик, гордимся твоими успехами!» — говорится в сообщении академии в телеграм-канале.

10 июня стало известно о продлении контракта с Кондаковым, который теперь будет действовать до конца сезона-2030/2031. Кондаков дебютировал в основном составе «Зенита» 30 сентября 2025 года, выйдя на поле в кубковом матче с «Рубином». На данный момент у него 15 матчей за основную команду, одна результативная передача и титул чемпиона России.

Даниил начал свою карьеру в футболе в шестилетнем возрасте в академии курского «Авангарда». Летом 2021 года он подписал контракт с «Краснодаром», однако уже через полгода переехал в Санкт-Петербург, став частью академии «Зенита». В составе петербургской команды Кондаков завоевал бронзовые медали первенства ЮФЛ-3, стал победителем ЮФЛ-2 и чемпионом Молодёжной лиги. В сезоне-2025 он начал выступать за «Зенит»-2, с которым стал победителем Второй лиги дивизиона «Б».