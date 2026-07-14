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Орлов — о скандале с Трампом на ЧМ: это коррупционная система, позор!

Орлов — о скандале с Трампом на ЧМ: это коррупционная система, позор!
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Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о ситуации с отменой красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026. Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала турнира с Боснией и Герцеговиной (2:0). Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что общался с Инфантино по этому поводу. В итоге Балогун сыграл в 1/8 финала с Бельгией, США проиграли 1:4.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«Представитель ассоциации ФИФА заявил, что никакого влияния от США не было. Но тут же Трамп поблагодарил Инфантино за отмену дисквалификации! Это коррупционная система. Мне понравилось, как сказал Юрген Клопп: «Трамп и Инфантино не разбираются в футболе». 48 команд, рекламные паузы – это всё воздействие денежных потоков. Я рад, что УЕФА от Европы выставит своего кандидата на пост президента ФИФА. Это позор для чемпионата мира!» — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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