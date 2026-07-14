15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпукас ответил, пройдена ли точка невозврата в переговорах с «Локомотивом» по контракту

Карпукас ответил, пройдена ли точка невозврата в переговорах с «Локомотивом» по контракту
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос о ситуации с новым контрактом. Действующее соглашение хавбека с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года.

— Вас постоянно спрашивают о ситуации с новым контрактом, и я тоже не могу обойти её стороной, слишком уж актуальная тема.
— Ничего нового не могу сказать. Ситуация не изменилась. Могу только повторить то, что уже говорил ранее: есть желание договориться с «Локомотивом». А как сложится в итоге — покажет время. Пока хочется сосредоточиться на подготовке к сезону и помочь команде его провести как можно лучше.

— Когда Дмитрий Баринов уходил в ЦСКА, его представитель говорил, что точка невозврата с «Локомотивом» была пройдена ещё до смены руководства. В вашем случае с «Локомотивом» она уже пройдена?
— Конечно, нет. Нет такого, что я кому-то из других клубов дал обещание и отклоняю любое предложение «Локомотива», — это было бы неправильно по отношению к моему клубу. Точки невозврата в переговорах нет, — приводит слова Карпукаса «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
«Никогда не достигнет таких же высот». Радимов — о сравнении Ямаля с Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android