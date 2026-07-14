«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 14 июля, состоится товарищеский матч между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

18 июля «Локомотив» проведёт товарищеский матч с казанским «Рубином». Игра пройдёт на учебно-тренировочной базе железнодорожников «Баковка». ЦСКА 18 июля встретится с московским «Динамо» в матче Братского кубка.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Локомотив» заработал 53 очка и расположился на третьей строчке. ЦСКА набрал 51 очко и занял пятое место.