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Тренер «Зенита» Тимощук рассказал об адаптации новичков команды Андраде и Аугусто

Тренер «Зенита» Тимощук рассказал об адаптации новичков команды Андраде и Аугусто
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Тренер санкт‑петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, как проходит адаптация новичков команды — защитника Кевина Андраде и нападающего Фелипе Аугусто.

«Кевин пока привыкает к требованиям команды. В «Зените» совсем другие требования и другое качество, нежели в «Балтике». Естественно, ему нужно время, чтобы адаптироваться. Фелипе забил уже два гола, хорошо работал на поле. Но самое главное, что оба наших новичка очень стараются и максимально отдаются», — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Андраде стал игроком «Зенита» в конце мая. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2030/2031. Фелипе Аугусто присоединился к сине-бело-голубым 29 июня 2026 года. Контракт с 22-летним форвардом рассчитан на четыре года с опцией продления ещё на один год.

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