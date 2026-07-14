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Фото: новая форма Зенита на сезон 2026/2027 14 июля

Фото: новая форма «Зенита» на сезон-2026/2027
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Санкт-петербургский «Зенит» представил новую форму на сезон-2026/2027.

Фото: ФК «Зенит»

Фото: ФК «Зенит»

Фото: ФК «Зенит»

Фото: ФК «Зенит»

Фото: ФК «Зенит»

Фото: ФК «Зенит»

Фото: ФК «Зенит»

Фото: ФК «Зенит»

«Есть чувства, которые невозможно объяснить словами. Верность однажды выбранным цветам. Волнение перед каждой игрой. Победный крик, который рождается внутри ещё до того, как его подхватывает весь стадион.

Болельщикам «Зенита» эти чувства знакомы, как никому другому. Поэтому новая игровая форма действующих чемпионов России посвящена в том числе им — страсти, поддержке и энергии, бьющей током от заполненных трибун и развевающихся зенитовских флагов.

Именно их сине-бело-голубой узор стал основой для манжет на рукавах футболок полевых игроков, демонстрируя связь команды и болельщиков.

Основа футболки выполнена из ткани с более крупной жаккардовой текстурой. Она вдохновлена геометрией Петербурга — города, где архитектурный порядок встречается со стихией природы. Эту идею подчёркивает Морской порт, выбранный местом съёмки презентации формы: строгая геометрия контейнеров и металлических конструкций здесь соединяется с водой и северным ветром», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

По результатам минувшего сезона Российской Премьер‑Лиги, завершившегося 17 мая 2026 года, «Зенит» набрал 68 очков, опередив «Краснодар» (66 очков) на два очка, и стал чемпионом турнира.

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