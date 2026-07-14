Юра Мовсисян оценил решение Сперцяна уехать в Саудовскую Аравию

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян высказался об армянском полузащитнике Эдуарде Сперцяне. В это трансферное окно хавбек покинул «Краснодар» и присоединился к саудовскому клубу «Аль-Ахли».

— Кого ты сейчас считаешь главной звездой сборной Армении?

— Сперцяна, конечно.

— Как относишься к его решению переехать в Саудовскую Аравию?

— Ну, правильно сделал.

— Правильно?!

— Да.

— Почему?

— А что, если бы у него был вариант в Европе, он бы ушёл.

— Не удивляет, что он не востребован в Европе?

— Здесь вопрос не в том, что мы хотим для Сперцяна. Важно то, что есть в реальности.

— По игре какой чемпионат и какая команда подошли бы Сперцяну?

— Италия и, думаю, «Интер», — сказал Мовсисян в выпуске на YouTube-канале Fonbet.