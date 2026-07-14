15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юра Мовсисян оценил решение Сперцяна уехать в Саудовскую Аравию

Юра Мовсисян оценил решение Сперцяна уехать в Саудовскую Аравию
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян высказался об армянском полузащитнике Эдуарде Сперцяне. В это трансферное окно хавбек покинул «Краснодар» и присоединился к саудовскому клубу «Аль-Ахли».

— Кого ты сейчас считаешь главной звездой сборной Армении?
— Сперцяна, конечно.

— Как относишься к его решению переехать в Саудовскую Аравию?
— Ну, правильно сделал.

— Правильно?!
— Да.

— Почему?
— А что, если бы у него был вариант в Европе, он бы ушёл.

— Не удивляет, что он не востребован в Европе?
— Здесь вопрос не в том, что мы хотим для Сперцяна. Важно то, что есть в реальности.

— По игре какой чемпионат и какая команда подошли бы Сперцяну?
— Италия и, думаю, «Интер», — сказал Мовсисян в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
«Трамп — смешной человек». Юра Мовсисян — об отмене красной карточки Балогуна на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android