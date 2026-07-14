Данила Козловский оценил, может ли Мостовой сыграть царя в кино

Данила Козловский стал гостем шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?». Известный актёр предположил, смогут ли экс-футболисты сборной России Александр Мостовой и Сергей Игнашевич сыграть в кино царя и рассказал о финале мечты ЧМ-2026.

«И Сергей, и Александр достаточно киногеничны, суровые. У обоих прекрасный грим, разноплановый. Сергею можно подобрать парик, Александру — тяжелее, но можно сделать разные вариации. Цари разные бывают — из разных эпох и веков», – сказал Козловский.

Также актёр поделился ожиданиями от решающих матчей чемпионата мира:

«Мой финал мечты – Франция и Аргентина. Это будет уже новая игра. Мне симпатична сборная Испании, хотя футбол, который команда показывала до последних двух-трёх матчей, смотреть было сложно. Футбол англичан не вызывает у меня тёплых эмоций.

Мне, конечно же, с точки зрения некой легенды и эмоций хочется, чтобы Месси, который в феноменальной форме, выиграл ЧМ. Аргентина, конечно, уже закрыла вопрос и стала чемпионом в Катаре, но это всё ещё яркая и интересная команда. Хочется увидеть, чтобы Месси второй раз поднял кубок. Однако французы, с моей точки зрения, самая сильная сборная на этом чемпионате, обладающая колоссальными футболистами», — отметил Козловский.