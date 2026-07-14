«Победит тот, кто совершит меньше ошибок». Хасанби Биджиев — о полуфиналах ЧМ‑2026

Бывший тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал полуфинальные пары на чемпионате мира 2026 года и игру сборной Франции.

«Все четыре команды примерно равны по возможностям. В каждой из сборных грозные линии атаки. Сборная Франции — самый сбалансированный полуфиналист ЧМ-2026. Мбаппе и Дембеле не гнушаются черновой работой и участвуют в оборонительных действиях. Французы оставляют самое целостное впечатление на чемпионате мира. Сборная Испании всегда претендует на победу в чемпионате мира. Команды в обоих полуфиналах будут действовать осторожно. Цена ошибки велика. Победит тот, кто совершит меньше невынужденных ошибок в обороне», — приводит слова Биджиева Metaratings.

Сборная Франции сыграет с Испанией в полуфинале чемпионата мира 14 июля. Встреча начнётся в 22:00 мск. Победитель этого матча встретится в финале с командой, которая одержит победу в противостоянии между Англией и Аргентиной (15 июля).