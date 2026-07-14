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Мор обозначил фаворита матча Франция — Испания в полуфинале ЧМ-2026

Мор обозначил фаворита матча Франция — Испания в полуфинале ЧМ-2026
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Бывший российский экс-футболист Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2026 между Францией и Испанией. Игра пройдёт сегодня, 14 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что фаворит — Франция, но болеть буду за Испанию. У Франции никогда не было такой линии атаки, как сейчас. Но также французы не знают, как играть, когда им сложно. У Аргентины это было, как и у Испании. Если Испания забьёт первой, то французам будем сложно, а вот для испанцев пропущенный мяч катастрофой не станет. И в этом преимущество Испании.

Что касается [Микеля] Мерино, речь идёт о вопросе психологии. Испанцы верят, что они дожмут при ничейном счёте. Играть при таких мыслях легче», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

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