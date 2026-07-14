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Валерьен Исмаэль: только мюнхенская «Бавария» способна удержать Олисе

Валерьен Исмаэль: только мюнхенская «Бавария» способна удержать Олисе
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Бывший защитник «Баварии» Валерьен Исмаэль поделился мнением о будущем вингера мюнхенского клуба Майкла Олисе.

«Если какой-то клуб в Германии и способен удержать такого игрока, то это мюнхенская «Бавария». Дортмунд, Лейпциг или другие сильные клубы не в состоянии удержать футболистов такого уровня. В «Баварии» понимают, насколько важен Олисе, и просто так не отпустят свою звезду. Я убеждён, что он не покинет «Баварию», — приводит слова Исмаэля Ransport.

Напомним, по итогам сезона-2025/2026 Майкл Олисе стал лучшим игроком «Баварии», отметившись 25 голами и 28 ассистами в 57 официальных матчах за клуб.

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