Валерьен Исмаэль: только мюнхенская «Бавария» способна удержать Олисе

Бывший защитник «Баварии» Валерьен Исмаэль поделился мнением о будущем вингера мюнхенского клуба Майкла Олисе.

«Если какой-то клуб в Германии и способен удержать такого игрока, то это мюнхенская «Бавария». Дортмунд, Лейпциг или другие сильные клубы не в состоянии удержать футболистов такого уровня. В «Баварии» понимают, насколько важен Олисе, и просто так не отпустят свою звезду. Я убеждён, что он не покинет «Баварию», — приводит слова Исмаэля Ransport.

Напомним, по итогам сезона-2025/2026 Майкл Олисе стал лучшим игроком «Баварии», отметившись 25 голами и 28 ассистами в 57 официальных матчах за клуб.