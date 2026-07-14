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Юра Мовсисян назвал свой любимый момент за время игры в РПЛ

Юра Мовсисян назвал свой любимый момент за время игры в РПЛ
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Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Спартака» Юра Мовсисян вспомнил лучший момент за время своего выступления в Мир Российской Премьер-Лиге. За российские клубы Мовсисян играл с 2011 по 2016 год. В сезоне-2012/2013 армянский форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ.

— Лучший момент в России, который с тобой происходил и который ты вспоминаешь?
— Ну, у меня много лучших моментов было… Самый лучший — это хет-трик в «Спартаке», в дебютном матче с «Тереком». Потом… Опять хет-трик — «Зениту». Никита Симонян приходил на эту игру, смотрел, а после матча я с ним пообщался и подарил ему форму, — сказал Мовсисян в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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