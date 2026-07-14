Тренер «Зенита» Тимощук отметил важность международных матчей во время летних сборов

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук отметил важность международных матчей во время летних сборов команды. В воскресенье сине-бело-голубые играли с «Црвеной Звездой» и одержали победу 3:1.

«К счастью многих игроков, сборы завершились. У нас были хорошие международные спарринги — это важно. Рассматриваем эти матчи прежде всего через призму тренировочного процесса и высоких нагрузок. Футболисты, вернувшиеся из аренд, получили игровую практику. Также мы привлекали к матчам молодёжь. В целом полноценно провели сборы за исключением момента, когда отсутствовали наши сборники — Сантос и Энрике.

Думаю, можем поставить себе хорошую оценку за подготовку к сезону. Но всё всегда определяется результатом, поэтому мы готовимся к Суперкубку. Это, безусловно, важная для нас игра, хорошее противостояние. Будем стараться быть в максимально хорошей форме», — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.