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Тренер «Зенита» Тимощук отметил важность международных матчей во время летних сборов

Тренер «Зенита» Тимощук отметил важность международных матчей во время летних сборов
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук отметил важность международных матчей во время летних сборов команды. В воскресенье сине-бело-голубые играли с «Црвеной Звездой» и одержали победу 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Соболев – 20'     2:0 Вега – 60'     3:0 Аугусто – 73'     3:1 Абу Фани – 81'    

«К счастью многих игроков, сборы завершились. У нас были хорошие международные спарринги — это важно. Рассматриваем эти матчи прежде всего через призму тренировочного процесса и высоких нагрузок. Футболисты, вернувшиеся из аренд, получили игровую практику. Также мы привлекали к матчам молодёжь. В целом полноценно провели сборы за исключением момента, когда отсутствовали наши сборники — Сантос и Энрике.

Думаю, можем поставить себе хорошую оценку за подготовку к сезону. Но всё всегда определяется результатом, поэтому мы готовимся к Суперкубку. Это, безусловно, важная для нас игра, хорошее противостояние. Будем стараться быть в максимально хорошей форме», — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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