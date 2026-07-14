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Генич предсказал исход полуфиналов ЧМ‑2026

Генич предсказал исход полуфиналов ЧМ‑2026
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Спортивный комментатор Константин Генич высказал мнение о предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании встретится с командой Франции. Встреча пройдёт сегодня, 14 июля, в Далласе и начнётся в 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют сборные Англии и Аргентины (15 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мой фаворит — Испания, потому что два последних раза она побеждала Францию. Я хочу, чтобы испанцы выиграли. Но игра может качнуться в любую сторону. Уверен, что Испания выиграет с разницей в два мяча. Испания впервые подходит к игре, когда от неё не ждут ничего сверхъестественного. Но у испанцев нормальная нетоксичная обстановка. Испанцы не допускают подходов к своим воротам. С Бельгией это было впервые.

Я почти уверен, что Аргентина пройдёт Англию. У аргентинцев есть внутреннее ощущение, что они неуязвимы», — сказал Генич в эфире программы «Улётный футбол» на «Матч ТВ».

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