Данил Круговой заявил, что хотел бы проявить себя на чемпионате мира

Футболист ЦСКА и сборной России Данил Круговой заявил, что хотел бы в будущем проявить себя на чемпионате мира. Отметим, что ранее исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

«Недавно говорили по теме допуска. Конечно, мы все ждём этого момента, очень хотелось бы, чтобы это случилось как можно быстрее. Хочется зарекомендовать себя, как Дуглас Сантос это сделал в 32 года, на чемпионате мира. Не знаю, приближается ли допуск, все начали писать, что сейчас сборную России допустят, а на следующий день опровергли», — приводит слова Кругового ТАСС.