Защитник «Спартака» Ву назвал фаворита полуфинала ЧМ-2026 Франция — Испания

Защитник «Спартака» Кристофер Ву поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2026 между Францией и Испанией. Игра пройдёт сегодня, 14 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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— За кого болеешь на чемпионате мира? Как часто удаётся следить?

— Конечно, все матчи смотреть не получается из‑за позднего времени. Мне кажется, Франция очень хорошо провела свои матчи, Испания тоже выступает неплохо, в полуфинале будет интересный матч, но победит Франция, — цитирует Ву «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.