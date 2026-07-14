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«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании вратаря сборной Уэльса Карла Дарлоу

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании вратаря сборной Уэльса Карла Дарлоу
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Вратарь сборной Уэльса Карл Дарлоу подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 35-летним голкипером рассчитано до июня 2028 года с возможностью продления ещё на один год.

Дарлоу провёл 279 матчей на профессиональном уровне, из которых 74 — в Премьер-лиге. В прошлом сезоне он выступал в качестве основного вратаря «Лидс Юнайтед» и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Я невероятно горд тем, что подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Я присоединяюсь к отличной группе вратарей и с нетерпением жду, когда мы будем подстёгивать друг друга, чтобы поддерживать высочайший уровень, которого требует этот клуб.

Это по-настоящему особенная возможность. Все видят, что для клуба сейчас наступает захватывающее время, и мне не терпится внести свой вклад, поддержать товарищей по команде и помочь коллективу двигаться вперёд», — приводит слова Дарлоу официальный сайт клуба.

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