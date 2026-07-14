Бубнов назвал сборные, за чьей игрой было бы интересно посмотреть в финале ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, за матчем каких сборных было бы интересно наблюдать в финале чемпионата мира — 2026. В полуфинале сборная Франции сыграет с Испанией, а Аргентина встретится с Англией. Финал турнира запланирован на 19 июля.

— Какую пару лучше всего ждать в финале, чтобы интересно было смотреть футбол?

— Я прогнозировал и остаюсь при своём мнении, [что] Франция — Аргентина. Но я согласен, что, кто бы там ни был, эти игры (полуфиналы, матч за третье место и финал. — Прим. «Чемпионата») будут очень высокого уровня, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».