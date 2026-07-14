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Владислав Саусь назвал футболистов, впечатливших его на ЧМ‑2026

Владислав Саусь назвал футболистов, впечатливших его на ЧМ‑2026
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Защитник московского «Спартака» Владислав Саусь отметил двух футболистов, которые впечатлили его на чемпионате мира 2026 года. Игрок выделил марокканца Аюба Буадди и француза Майкла Олисе.

18-летний Буадди, представляющий французский клуб «Лилль», провёл пять матчей на турнире, не отметившись результативными действиями. 24-летний Олисе, выступающий за мюнхенскую «Баварию», отдал пять результативных передач в шести матчах мирового первенства.

«Если получается, то смотрю какие-то матчи. Изначально хочется, чтобы Аргентина снова выиграла. Из того, что видел, сильнейший из пары Франция — Испания будет фаворитом финала. Из игроков на чемпионате мира, за исключением звёзд Килиана Мбаппе и Лионеля Месси, удивили марокканский полузащитник [Аюб Буадди], молодой футболист. Ещё отмечу Майкла Олисе, приближается к статусу очень большой звезды», — приводит слова Сауся ТАСС.

Чемпионат мира завершится 19 июля. На стадии полуфинала пройдут матчи Франция — Испания и Англия — Аргентина.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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