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ЧМ-26: Месси, Беллингем, Ямаль и Мбаппе идут за трофеем. Стрим «Чемпионата» | ЧемпМира#7

ЧМ-26: Месси, Беллингем, Ямаль и Мбаппе идут за трофеем. Стрим «Чемпионата» | ЧемпМира#7
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Определились полуфиналисты чемпионата мира. Фавориты ожидаемо, но так по-разному прошли своих соперников. Сегодня обсудим матчи 1/4 финала, бомбардирскую гонку Месси и Мбаппе, судейские скандалы и безумную идею Инфантино о 64 сборных на ЧМ.

В студии журналисты «Чемпионата» Миша Рождественский и Максим Пахомов и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин.

Также доступно на YouTube по ссылке.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале прошлого розыгрыша турнира аргентинцы обыграли Францию.

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