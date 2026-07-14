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Канищев: Франция заточена на победу на ЧМ-2026 — удивлюсь, если они вылетят

Канищев: Франция заточена на победу на ЧМ-2026 — удивлюсь, если они вылетят
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Бывший российский нападающий Александр Канищев высказался в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Испании. Игра пройдёт сегодня, 14 июля. Начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Французы выглядят более предпочтительно по тем матчам, которые они играли. Но испанцы априори сильны. Будет сложно и тем, и другим. Французы помощнее — у них группа атаки более сильная. А у Испании есть удержание мяча и контроль игры. У каждой сборной свои плюсы. Французы должны одержать верх в полуфинале чемпионата мира. Если вдруг они вылетят, для меня это будет удивлением. Так как они заточены на победу на чемпионате мира», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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