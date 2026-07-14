Канищев: Франция заточена на победу на ЧМ-2026 — удивлюсь, если они вылетят

Бывший российский нападающий Александр Канищев высказался в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Испании. Игра пройдёт сегодня, 14 июля. Начало — в 22:00 мск.

«Французы выглядят более предпочтительно по тем матчам, которые они играли. Но испанцы априори сильны. Будет сложно и тем, и другим. Французы помощнее — у них группа атаки более сильная. А у Испании есть удержание мяча и контроль игры. У каждой сборной свои плюсы. Французы должны одержать верх в полуфинале чемпионата мира. Если вдруг они вылетят, для меня это будет удивлением. Так как они заточены на победу на чемпионате мира», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.