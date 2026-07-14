«Мне очень приятно, что люди его полюбили». Ямаль — о младшем брате

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своём младшем брате Кейне, который оказался в центре внимания, когда продемонстрировал свою безумную реакцию на выход «Фурия Роха» в полуфинал чемпионата мира – 2026.

«Он сам этого не осознаёт. Когда камера наводит на него фокус, он начинает дурачиться. Я горжусь им; когда он вырастет и увидит это, то будет рад тому, что сделал. Мне очень приятно, что люди его полюбили.

Я постоянно вижу его дома. Он там дурачится, начинает танцевать — кажется, будто это мужчина в теле ребёнка, и мне это очень нравится; он просто лучший. Я люблю проводить с ним время, мне с ним здорово», — приводит слова Ямаля издание Diario Sport.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало — в 22:00 мск.