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«Мне очень приятно, что люди его полюбили». Ямаль — о младшем брате

«Мне очень приятно, что люди его полюбили». Ямаль — о младшем брате
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своём младшем брате Кейне, который оказался в центре внимания, когда продемонстрировал свою безумную реакцию на выход «Фурия Роха» в полуфинал чемпионата мира – 2026.

«Он сам этого не осознаёт. Когда камера наводит на него фокус, он начинает дурачиться. Я горжусь им; когда он вырастет и увидит это, то будет рад тому, что сделал. Мне очень приятно, что люди его полюбили.

Я постоянно вижу его дома. Он там дурачится, начинает танцевать — кажется, будто это мужчина в теле ребёнка, и мне это очень нравится; он просто лучший. Я люблю проводить с ним время, мне с ним здорово», — приводит слова Ямаля издание Diario Sport.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
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