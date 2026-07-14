«Из группы точно вышли бы». Данил Круговой — о шансах сборной России на ЧМ

Футболист ЦСКА Данил Круговой оценил шансы сборной России на чемпионатах мира. С этого года в самом престижном турнире сборных принимают участие сразу 48 команд.

«Я думаю, что при таком формате из группы бы точно вышли. А дальше уже матчи на вылет, а там задача продержаться как можно дольше, может, как-то по пенальти», — приводит слова Кругового ТАСС.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор национальная команда России проводит только товарищеские матчи. ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.