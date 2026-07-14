Роберт Мехия стал игроком «Оренбурга»

Футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Роберта Мехии.

Фото: ФК Оренбург

«Роберт Мехия в ФК «Оренбург». Между ФК «Оренбург» и «Онсе Кальдас» достигнута договорённость о трансфере опорного полузащитника.

Мехия — воспитанник «Депортес Киндио», выступал за «Бока Хуниорс Кали», «Университарио Попаян», «Онсе Кальдас», «Гиресунспор», «Атлетико Насьональ» и подмосковные «Химки», в составе которых провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге. Bienvenido, Robert!» — написала пресс-служба оренбуржцев.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 24 июля. «Оренбург» 26 июля сыграет на своём поле с «Ростовом».