Алексей Батраков спрогнозировал победителей полуфиналов ЧМ-2026

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков спрогнозировал победителей полуфиналов чемпионата мира — 2026. На этой стадии турнира друг с другом сыграют сборные Франции и Испании, а также Англии и Аргентины.

«Франция, в основное время. Аргентина, дополнительное время», — сказал Батраков в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале «Локомотива».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.