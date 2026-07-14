«Реал» попросил УЕФА лишить «Барселону» трофеев, выигранных в период Негрейры — AS

Руководство мадридского «Реала» направило официальное обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой лишить «Барселону» всех трофеев, которые каталонский клуб выиграл в период работы Хосе Марии Энрикеса Негрейры, бывшего вице-президента Технического комитета судей Испании. Об этом сообщает издание AS.

Негрейра занимал руководящий пост в судейском комитете Ла Лиги с 2001 по 2018 год. За это время сине-гранатовые выиграли более 30 трофеев – включая девять чемпионств и четыре победы в Лиге чемпионов.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год «Барселона» якобы перечисляла деньги Негрейре через фирмы-прокладки.

«Барселона» — действующий чемпион Испании по футболу. «Реал» Мадрид занял второе место в Ла Лиге сезона-2025/2026.