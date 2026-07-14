Макелеле поддержал кандидатуру Мбаппе на «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Реала» Клод Макелеле выразил поддержку Килиану Мбаппе и пожелал форварду сборной Франции завоевать «Золотой мяч». На чемпионате мира 2026 года нападающий отметился восемью голами в шести матчах.

«Я искренне желаю, чтобы Мбаппе завоевал «Золотой мяч». Пусть в этом сезоне он и не выиграл титулов с «Реалом», но на чемпионате мира демонстрирует по‑настоящему выдающуюся игру.

Стабильные высокие результаты, которые Килиан показывает из года в год, всё сильнее подчёркивают его сходство с Роналдо. Недаром Роналдо называли «Феноменом» — и Мбаппе по праву можно считать феноменом своего поколения.

Уверен, у Килиана ещё немало сюрпризов для нас впереди. По моему убеждению, именно Мбаппе сейчас ближе всех к наследию Роналдо», — приводит слова Макелеле Marca.

Чемпионат мира завершится 19 июля. На стадии полуфинала пройдут матчи Франция — Испания и Англия — Аргентина.