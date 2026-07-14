Заур Тедеев выделил решающий фактор в матче полуфинала ЧМ-2026 между Францией и Испанией

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2026 между Францией и Испанией. Игра пройдёт сегодня, 14 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Невозможно назвать фаворита матча между Францией и Испанией. Если смотреть по ходу турнира, французы выглядят более сбалансированной командой, нежели испанцы. Однако в то же время надо признать, что Испания пропустила всего один мяч за весь турнир. По именам можно предполагать, что оборона сборной Франции сильнее, чем у Испании. Но по ходу турнира получается, что испанцы достаточно хороши и при оборонительных действиях. Поэтому в сегодняшнем матче на первый план выйдет то, как команды будут реагировать на потерю мяча. Это главный момент в игре. Выиграет та команда, которая будет успешнее при переходных фазах. Уровень исполнителей в обеих командах очень высок. Понятное дело, что это два фаворита и лучшие команды Европы.

Что касается моих симпатий, то ближе к испанцам. Я работал с испанцами в «Ростове». Я буду болеть и переживать за них. Некоторые игроки, которые раньше играли в «Барселоне» Гвардиолы, вызывали у меня колоссальный интерес. Таким образом я и полюбил Испанию. В большей степени симпатии на их стороне, но предположить исход матча невозможно», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.