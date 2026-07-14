15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юра Мовсисян ответил, какая лига сильнее — РПЛ или МЛС

Юра Мовсисян ответил, какая лига сильнее — РПЛ или МЛС
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Спартака» Юра Мовсисян сравнил МЛС с Мир РПЛ. В американской лиге форвард выступал за «Канзас-Сити Уизардс», «Реал Солт-Лейк» и «Чикаго Файр».

— Бывает, что смотришь РПЛ сейчас?
— Да. Все игры «Спартака» смотрю, «Краснодара».

— Если прямо сейчас сравнивать РПЛ и МЛС, какая лига сильнее?
— Прямо сейчас, думаю, что они равны. Вот прямо сейчас. А когда я играл в России, вообще без шансов — МЛС, — сказал Мовсисян в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Действующим победителем Мир Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». За последние восемь лет сине-бело-голубые становились чемпионами России семь раз.

Материалы по теме
Юра Мовсисян назвал свой любимый момент за время игры в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android