Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Спартака» Юра Мовсисян сравнил МЛС с Мир РПЛ. В американской лиге форвард выступал за «Канзас-Сити Уизардс», «Реал Солт-Лейк» и «Чикаго Файр».

— Бывает, что смотришь РПЛ сейчас?

— Да. Все игры «Спартака» смотрю, «Краснодара».

— Если прямо сейчас сравнивать РПЛ и МЛС, какая лига сильнее?

— Прямо сейчас, думаю, что они равны. Вот прямо сейчас. А когда я играл в России, вообще без шансов — МЛС, — сказал Мовсисян в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Действующим победителем Мир Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». За последние восемь лет сине-бело-голубые становились чемпионами России семь раз.