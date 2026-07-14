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Газзаев: остались четыре лучшие команды мирового футбола — каждая достойна выиграть ЧМ

Газзаев: остались четыре лучшие команды мирового футбола — каждая достойна выиграть ЧМ
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Российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о полуфинальной стадии чемпионата мира 2026 года, подчеркнув высокий уровень всех оставшихся в турнире сборных.

«Очень сложно назвать фаворитов полуфиналов чемпионата мира. Остались четыре лучшие команды мирового футбола, которые показали мастерство и стремление к победам. И Англия, и Аргентина, и Франция, и Испания достойны стать чемпионами мира. По составу и качеству игры демонстрировали очень высокий уровень. Поэтому говорить о фаворите, мягко говоря, неправильно. Все национальные команды по своим качествам равноценные. Да, есть отдельные исполнители, но каждая сборная сильна. Если прогнозировать, можно про любую команду сказать, что она станет чемпионом мира. Из этой четвёрки любая сборная будет заслуживать звание чемпиона мира, потому что они показали очень хороший футбол», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира завершится 19 июля. На стадии полуфинала пройдут матчи Франция — Испания и Англия — Аргентина.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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