Шнякин: за этот ЧМ на меня вывалилась гремучая смесь из оскорблений, хейта и восхищений

Известный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал об отзывах о своей работе во время ЧМ-2026. Он подчеркнул, что получает совершенно разную обратную связь — от похвалы до жёсткой критики.

«За этот ЧМ на меня вывалилась гремучая смесь из оскорблений, хейта, претензий, поздравлений, восхищений и тёплых слов (как и в случае с каждым комментатором). Но почему-то вспоминаются два шикарных эпизода…

1. Перед стартом игры Бельгия — Египет чувак написал: «Вот же придурок, футбол комментируй, а не про стадион, город и музыку рассказывай!» Фишка в том, что игра ещё не началась. А в кадре были… стадион Сиэтла и сам Сиэтл. Фоном звучала рождённая в Сиэтле «Нирвана».

2. После игры Япония — Бразилия один дружище долго предъявлял в комментах. На претензию о скудности языка я вспомнил 15-20 речевых оборотов, неологизмов и прочих приёмов, использованных в комментарии… В итоге гений просто заключил: «Не знаю, не помню, я вообще смотрел матч… по НЕМЕЦКОМУ ТВ»! ****, я «погиб» в тот момент! Причём больший осёл даже я», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.