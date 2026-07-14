Бубнов: не знаю, что будет говорить Мостовой, если Англия станет чемпионом мира

Футбольный эксперт Александр Бубнов пошутил на тему постоянных претензий экс-полузащитника «Спартака» Александра Мостового по поводу того, что тренерами работают нефутбольные люди.

«Если Англия станет чемпионом мира, не знаю, что будет говорить Александр Мостовой тогда. Потому что чемпионом мира станет бармен. Тухель — да, бармен. Ну, нефутбольный человек», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В полуфинале ЧМ-2026 Англия сыграет с Аргентиной. Главный тренер английской команды — Томас Тухель. Специалист окончил кооперативный государственный университет со степенью в области делового администрирования и во время учёбы работал барменом в Штутгарте.