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Леандро Троссард перешёл в «Бешикташ» из «Арсенала»

Леандро Троссард перешёл в «Бешикташ» из «Арсенала»
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31-летний вингер Леандро Троссард перешёл в «Бешикташ» из лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Контракт футболиста заключён на три года с опцией продления ещё на год. По данным портала Transefmarkt, сумма сделки составила € 18 млн, а также € 2 млн лондонская команда получит в виде бонусов.

Также сообщается, что бельгиец уже прибыл в Стамбул для прохождения медицинского обследования.

Троссард перешёл в «Арсенал» из «Брайтона» зимой 2023 года за € 24 млн. В минувшем сезоне он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач.

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