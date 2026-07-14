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Актёр Том Холланд поделился историей о неудавшемся приглашении Эрлинга Холанда

Актёр Том Холланд поделился историей о неудавшемся приглашении Эрлинга Холанда
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Британский актёр Том Холланд, звезда франшизы «Человек‑паук», сообщил, что норвежский нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд проигнорировал его личное сообщение в социальной сети. Актёр предложил футболисту встретиться и поужинать вместе после того, как увидел его на Гран-при Монако в начале июня.

«Да, я отправил ему личное сообщение — пригласил на ужин, но так и не получил ответа. Он даже не отклонил приглашение — просто не знает, кто я. Думаю, этот опыт важен: он помогает мне сохранять скромность как актёру», — приводит слова Холланда People.

Несмотря на отсутствие ответа от футболиста, актёр охарактеризовал форварда как невероятного игрока и настоящую легенду.

Эрлинг Холанд завершил футбольный клубный сезон-2025/2026 в статусе лучшего бомбардира английской Премьер-лиги, забив 27 голов и выиграв «Золотую бутсу» чемпионата Англии. Сборная Норвегии завершила выступление на чемпионате мира 2026 года на стадии четвертьфинала после поражения от Англии со счётом 1:2 (1:1, 0:1 д.вр.). На турнире Холанд отметился семью голами.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    
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