Валерий Газзаев оценил игру сборных Франции и Испании на чемпионате мира — 2026

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев оценил сборные Франции и Испании в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026.

«В сборной Франции блестящая атака в лице Олисе, Мбаппе, Дембеле и Баркола. Четыре фантастических игрока атаки, которые демонстрируют результат и индивидуальное мастерство. Франция выглядит убедительно на протяжении всего чемпионата мира. Если же взять сборную Испании, там молодые и очень перспективные футболисты. Думаю, Испания в ближайшие годы будет фаворитом всех крупных международных турниров. Они уже стали чемпионами Европы», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.