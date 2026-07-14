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Валерий Газзаев оценил игру сборных Франции и Испании на чемпионате мира — 2026

Валерий Газзаев оценил игру сборных Франции и Испании на чемпионате мира — 2026
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев оценил сборные Франции и Испании в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В сборной Франции блестящая атака в лице Олисе, Мбаппе, Дембеле и Баркола. Четыре фантастических игрока атаки, которые демонстрируют результат и индивидуальное мастерство. Франция выглядит убедительно на протяжении всего чемпионата мира. Если же взять сборную Испании, там молодые и очень перспективные футболисты. Думаю, Испания в ближайшие годы будет фаворитом всех крупных международных турниров. Они уже стали чемпионами Европы», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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