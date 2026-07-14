15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Френки де Йонг может пропустить до четырёх месяцев из‑за травмы колена — Marca

Френки де Йонг может пропустить до четырёх месяцев из‑за травмы колена — Marca
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг получил травму колена в расположении сборной и может пропустить до четырёх месяцев, сообщает Marca. Игрок уже вернулся в каталонский клуб с повреждением.

Окончательный диагноз пока не поставлен — в ближайшие дни де Йонг пройдёт дополнительные обследования. В клубе серьёзно обеспокоены состоянием футболиста.

В прошлом сезоне полузащитник из‑за травмы мышцы бедра пропустил почти два месяца — в решающий период, с конца февраля по начало апреля. Ранее он дважды травмировал лодыжку и в общей сложности пропустил шесть месяцев и 31 матч. Если прогноз подтвердится, а восстановление займёт четыре месяца, де Йонг сможет вернуться только в ноябре и пропустит значительную часть старта сезона.

Сборная Нидерландов покинула ЧМ-2026, проиграв Марокко в 1/16 финала — 1:1 (2:3 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Проклятие Нидерландов на ЧМ работает! Вратарь брал всё, но в серии пенальти ждала подстава
Проклятие Нидерландов на ЧМ работает! Вратарь брал всё, но в серии пенальти ждала подстава
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android