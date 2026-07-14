Бывший нападающий «Краснодара» Юра Мовсисян отреагировал на мнение, что «Зенит» как клуб больше «Спартака». Мовсисян выступал за красно-белых в середине 2010-х. «Зенит» — действующий чемпион России.

— Как считаете, сейчас «Зенит» обогнал «Спартак»?

— Нет, не считаю.

— «Спартак» всё ещё больше как бренд?

— Как бренд, да.

— Вы в «Спартаке» поработали с Карпиным. И он вообще изначально вас звал в клуб, да?

— Да. Очень уважаю Карпина и как тренера, и как человека. Для меня Карпин — один из лучших в России тренеров. И что ещё интересно было, у него [за плечами] тренерская школа, он играл в Испании, — сказал Мовсисян в выпуске на YouTube-канале Fonbet.