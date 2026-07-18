«Зенит» — «Спартак»: во сколько начало матча Суперкубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 июля, состоится матч OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно будет посмотреть в Okko.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в 30 турах. «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России. В финале красно-белые победили «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

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