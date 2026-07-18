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Зенит — Спартак: во сколько начало матча Суперкубка России 2026, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Спартак»: во сколько начало матча Суперкубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 18 июля, состоится матч OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно будет посмотреть в Okko.

Права на трансляцию игры Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» в России принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция также будет доступна в сервисе Okko.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в 30 турах. «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России. В финале красно-белые победили «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

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