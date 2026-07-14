15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: Месси — уникальное создание, а Роналду думает, чтобы всё крутилось вокруг него

Канищев: Месси — уникальное создание, а Роналду думает, чтобы всё крутилось вокруг него
Комментарии

Бывший российский нападающий Александр Канищев сравнил легендарных форвардов — аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Месси — уникальный футболист и создание. Многие в его возрасте и половины сделать не могут, не то что 10-й части. Он — талант и уникален в своём роде. На таких людей и ходят смотреть сотни тысяч болельщиков.

Роналду тоже уникальный футболист. Просто он чересчур заточен на своей собственной персоне. Всё-таки Месси более командный игрок, а Роналду заточен на себе. Он думает, только чтобы забить. И всё должно крутиться вокруг него, а не чтобы команда выигрывала. В этом была большая сложность для Португалии», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Материалы по теме
Месси не сможет победить время
Месси не сможет победить время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android