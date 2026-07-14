Канищев: Месси — уникальное создание, а Роналду думает, чтобы всё крутилось вокруг него

Бывший российский нападающий Александр Канищев сравнил легендарных форвардов — аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Месси — уникальный футболист и создание. Многие в его возрасте и половины сделать не могут, не то что 10-й части. Он — талант и уникален в своём роде. На таких людей и ходят смотреть сотни тысяч болельщиков.

Роналду тоже уникальный футболист. Просто он чересчур заточен на своей собственной персоне. Всё-таки Месси более командный игрок, а Роналду заточен на себе. Он думает, только чтобы забить. И всё должно крутиться вокруг него, а не чтобы команда выигрывала. В этом была большая сложность для Португалии», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.