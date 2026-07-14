«£ 19 млн. Каждому!» Бубнов отреагировал на информацию о премиальных в сборной Англии

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на информацию о премиальных в сборной Англии за победу в чемпионате мира — 2026. Как сообщил Бубнов, каждому футболисту национальной английской команды положено будет по £ 19 млн за победу в турнире.

«Знаешь, какие премиальные объявили англичанам? £ 19 млн. Каждому! Представляешь? Это вот о чём говорит? О том, что это [будет] сенсацией (победа на ЧМ-2026. — Прим. «Чемпионата»). Никто в это не верит, это будет действительно сенсацией и они (игроки сборной Англии. — Прим. «Чемпионата») на всю жизнь национальными героями станут», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В полуфинале ЧМ-2026 Англия сыграет с Аргентиной.