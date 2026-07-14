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Воробьёв назвал лучшего форварда в мировом футболе прямо сейчас

Воробьёв назвал лучшего форварда в мировом футболе прямо сейчас
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Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился мнением, кто сейчас является лучшим центральным нападающим в мировом футболе. Он выделил бомбардира «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

— Кто сейчас лучший нападающий в мире?
— Холанд.

— Почему не Мбаппе?
— Килиан играет больше с фланга. А Холанд — ярко выраженный нападающий. У него нет такого дриблинга и скорости, но у него есть мощь, которая помогает делать игру в одно-два касания. Вы посмотрите его статистику с бразильцами: он мяча пять раз коснулся — два забил, — приводит слова Воробьёва интернет-портал «РБ Спорт».

Этим летом Холанд выступил со сборной Норвегии на чемпионате мира по футболу. Норвежская национальная команда дошла до четвертьфинала турнира, где уступила сборной Англии, пропустив решающий гол в дополнительное время.

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