Франция — Испания: стартовые составы команд на матч 1/2 финала чемпионата мира — 2026

Сегодня, 14 июля, состоится полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Испании. Встреча состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). В качестве главного арбитра выступит Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

Франция: Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Баркола.

Испания: Симон, Порро, Лапорт, Кубарси, Кукурелья, Руис, Баэна, Родри, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль.

На стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию со счётом 2:1. Сборная Франции, в свою очередь, одержала победу в матче с Марокко (2:0).

В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.