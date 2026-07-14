«Спартак» задел «Динамо» и «Зенит» в ролике, анонсирующем переход Парады

Московский «Спартак» пошутил про столичное «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит» в ролике, анонсирующем переход испанского левого защитника Виктора Парады из «Алавеса». В видео пресс-служба красно-белых отметила, что «Спартак» остаётся популярнее «Зенита», а также упомянул бестрофейную серию «Динамо».

Фото: Кадр из видео пресс-службы «Спартака»

Фото: Кадр из видео пресс-службы «Спартака»

Видео доступно на странице «Спартака» в «ВКонтакте».

За «Спартак» Парада будет выступать под 33-м номером. Ранее СМИ сообщали, что этот трансфер обойдётся «Спартаку» в € 6 млн.

В минувшем сезоне Парада провёл 33 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три результативные передачи. Его соглашение с испанским клубом было рассчитано до лета 2029 года. Как сообщает пресс-служба красно-белых, 24-летний футболист уже присоединился к тренировкам в составе новой команды.