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«Спартак» объявил о трансфере защитника Виктора Парады из испанского «Алавеса»

«Спартак» объявил о трансфере защитника Виктора Парады из испанского «Алавеса»
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Московский «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парады из «Алавеса». Как сообщает официальный сайт красно-белых, с футболистом подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года.

За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33. Ранее СМИ сообщали, что этот трансфер обойдётся «Спартаку» в € 6 млн.

В минувшем сезоне Парада провёл 33 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три результативные передачи. Его соглашение с испанским клубом было рассчитано до лета 2029 года. Как сообщает пресс-служба красно-белых, 24-летний футболист уже присоединился к тренировкам в составе новой команды.

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