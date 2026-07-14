Валерий Газзаев отметил прогресс африканских и азиатских сборных на ЧМ-2026

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев оценил выступление азиатских и африканских сборных на чемпионате мира — 2026.

«На чемпионате мира было много команд-открытий, которые блеснули, а потом чего-то не хватило. Хочу сказать, что значительно вырос уровень футбола среди всех африканских и азиатских сборных. Он вырос из-за того, что во всех этих сборных играют футболисты, которые выступают в лучших европейских чемпионатах — Италия, Франция, Испания. Эти сборные показывали очень хороший футбол.

Египет произвёл хорошее впечатление. В матче с Аргентиной им не хватило не мастерства — они просто рано подумали, что уже выиграли. Также отмечу Кот-д'Ивуар. Среди азиатских команд Япония показала очень хорошую игру. Однако чемпионами становятся те, кто лучше. А сборным Африки и Азии нужно работать над тактическими и индивидуальными элементами. Функциональное состояние у этих команд всегда было хорошим», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.